Під Києвом знову проходить акція біля будинку сім'ї Гладковских

Націоналісти вимагають заарештувати фігурантів справи про розкрадання в оборонній сфері

Активисты снова приехали к усадьбам первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря в поселке Козин под Киевом. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Националисты требуют арестовать фигурантов дела о разворовывании денег "Укроборонпрома".

Ранее журналисты программы "Наші гроші" выяснили, что Олег Гладковский и его сын Игорь замешаны в коррупционных схемах с деньгами, выделенными на данный усиление обороноспособности украинской армии.

В журналистском расследовании говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские предприятия переплачивали за это в несколько раз.

После выхода сюжета в эфир Олег Гладковский попросил приостановить действие его полномочий на период проверки фактов, изложенных в расследовании. Его сын, который работает в оборонном госконцерне "Укроборонпром", через который якобы проходили коррупционные сделки, пообещал подать на журналистов в суд.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе намерен предъявить подозрения всем виновным в хищениях в оборонной сфере.

Отметим, 26 февраля активисты националистических организаций провели акцию "Разворовываешь оборону Украины - отрубим руки!" под усадьбой сына первого заместителя СНБО Игоря Гладковского.

Вчера, 2 марта, в центре Киева на Майдане Независимости появился баннер с призывом привлечь к уголовной ответственности фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме".