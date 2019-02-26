Під Києвом проходить акція протесту біля будинку сина Гладковського

Фото: акція під будинком Гладковського (РБК-Україна)

Напередодні програма "Наші гроші" оприлюднила розслідування щодо розкрадання коштів в оборонній сфері

Під Києвом сьогодні, 26 лютого, активісти націоналістичних організацій проводять акцію "Розкрадаєш оборону України - відрубаємо руки!" під садибою сина першого заступника Ради національної безпеки і оборони Ігоря Гладковського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Кілька сотень активістів зайшли на територію котеджного містечка "Золоті ворота" в селищі Козин, де проживають президент України Петро Порошенко, його найближче оточення та інші чиновники.

На території знаходиться озброєна охорона. На місці також присутні близько сотні правоохоронців з полку поліції особливого призначення і тактичного підрозділу "ТОР".

Активісти скандують "Мародерам смерть!", "Гладковський - собака", "Гладковские - пси, підібгайте хвости!".

Ігор Гладковський і його батько - перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) опинилися у центрі корупційного скандалу через схеми збагачення на держзакупівлі для потреб оборони.

Про ці факти стало відомо завдяки розслідуванню програми "Наші гроші", яке тривало три роки.

Після виходу сюжету в ефір Олег Гладковський попросив припинити дію його повноважень на період перевірки фактів, викладених у розслідуванні. Його син, який працює в оборонному держконцерні "Укроборонпром", через який нібито проходили корупційні оборудки, пообіцяв подати на журналістів до суду.

Пізніше джерело в РНБО повідомив РБК-Україна, що після відсторонення Олега Гладковського у Раді національної безпеки і оборони не планується призначати в.о. першого заступника голови відомства.

Нагадаємо, у журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення Порошенко причетні до крадіжок в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Олега Гладовского організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.

Представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що "Укроборонпром" і Олег Гладковський мають намір судитися з журналістами.

Петро Порошенко підтримав припинення повноважень Олега Гладковського на посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.