Заступник секретаря РНБО і голова "Укроборонпрому" причетні до розкрадань в "оборонці", - розслідування

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Учасники схеми нібито торгували російською контрабандою та перепродували армії її ж майно

Згідно з журналістським розслідуванням, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з другом та чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми з розкрадань в оборонному комплексі України. Про це йдеться у відео програми Bihus.info, передає РБК-Україна.

Крім того, у зазначеній схемі нібито задіяні керівники оборонних структур різних рівнів.

Так, як стверджують розслідувачі, у 2015 році Ігор Гладковський разом із другом Віталієм Жуковим організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки ЗСУ.

Центром оборудок називають підставну компанію "Оптимумспецдеталь", яка стала привілейованим постачальником держзаводів і отримала контракти на сотні мільйонів гривень.

Зі слів журналістів, крім збуту російської військової контрабанди, "Оптимумспецдеталь" продавала українській армії у неї ж вкрадене майно.

Зокрема, через начальника військового представництва замовника Міноборони Дмитра Трачука нібито було закуплено деталі від військової техніки, що після ремонту мали надійти на бази Міноборони. А згодом їх продавали "Укроборонпрому". Журналісти наголошують, що керівництво концерну знало про злочинну схему.

Зазначається, що через три основні фірми-прокладки Гладковський та інші учасники схеми заробили щонайменше 250 мільйонів. Причому однією з фірм-прокладок журналісти назвали "Кузню на Рибальському", яка раніше належала Петрові Порошенку.

Розслідувачі стверджують, що заступник секретаря РНБО Олег Гладковський є близьким другом президента, а ще один учасник схем Віталій Жуков, який звільнився з "Укроборонпрому" в 2014 році, мав доступ до графіку виробництва і потреб заводів і домовлявся про ціну.

Фото: скріни з відео Bihus.info

Зі слів журналістів, Гладковський-молодший вирішував питання на найвищому рівні, узгоджуючи договори через свого батька.

Державні заводи, які закуповували контрабандні запчастини, оголошуючи конкурси, розглядали як учасників лише компанії-прокладки.

Отримані кошти переводили в готівку через конвертаційні центри.

Нагадаємо, У 2016-2018 роках за матеріалами Служби безпеки та інших правоохоронних органів було розпочато декілька кримінальних справ, пов’язаних з фінансовими порушеннями на підприємствах державного концерну "Укроборонпром".