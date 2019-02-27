Гладковський заявив про готовність співпрацювати зі слідчими

Фото: Олег Гладковський (з відкритих джерел)

Комітет з питань запобігання корупції Верховної ради розглядає факти, які були оприлюднені у журналістському розслідуванні

Відсторонений заступник секретаря РНБО Олег Гладковський готовий співпрацювати зі слідчими в рамках розслідування корупційних схем в оборонній сфері. Про це він написав у заяві, яку зачитали на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зараз Комітет з питань запобігання корупції Верховної ради розглядає факти, які були оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо корупції в оборонній сфері.

"26 лютого звернувся до всіх правоохоронних органів щодо об'єктивного розслідування. Готовий співпрацювати з усіма органами", - йдеться в його заяві.

Відзначимо, що на засіданні присутній журналіст Денис Бігус і представник державного концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко, а також представники СБУ і ГФС. Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що представники НАБУ і САП не прийшли на засідання.

Нагадаємо, журналістка програми "Наші гроші" Леся Іванова опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази. Після цього Гладковський оголосив про припинення повноважень РНБО. Зазначимо, САП відкрило кримінальну справу через розкрадання в оборонній сфері, а в ГПУ заявили, що вже давно ведуть розслідування у цій сфері.