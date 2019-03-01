Луценко анонсував вручення підозр "всім винним" в розкраданні в обороні

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За словами генпрокурора, неприйнятним і абсолютно аморальним є те, що окрема група людей наживатся на такому бізнесі

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує пред'явити підозри "всім винним" у розкраданні в оборонній сфері. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямой".

Луценко зазначив, що контрабанду військових запчастин для української техніки з Росії під час війни вважає прийнятною. За словами генпрокурора, неприйнятним і абсолютно аморальним є те, що окрема група людей наживатся на такому бізнесі.

"Планую на наступному тижні пред'явити підозру всім винним, і показати суспільству, що ця фірма, як і десятки до неї, буде відповідати згідно з чинним законодавством. Підозра буде вручена тому підприємству, яке переводило зароблені кошти в готівку, не сплачуючи жодних податків. І, власне, це підприємство буде предметом підозри", - заявив Луценко.

Нагадаємо, журналістка програми "Наші гроші" Леся Іванова провела розслідування, в якому йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до крадіжок в оборонній сфері. За даними програми, син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, за які українські оборонні підприємства переплачували в 2-4 рази.

Після цього НАБУ і САП відкрили справу про розкрадання в оборонній сфері, а за словами генпрокурора, ГПУ "вже було на фініші, коли журналісти опублікували розслідування". Зазначимо, Рада доручила ТСК провести розслідування.