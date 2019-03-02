На Майдані з'явився банер проти фігурантів справи про корупцію в ОПК

Фото: банер у Києві (РБК-Україна)

Активісти вимагають притягнути до відповідальності Олега Гладковського та його сина

У центрі Києва на Майдані Незалежності з'явився банер із закликом притягнути до кримінальної відповідальності фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Активісти розмістили 30-метровий плакат з написом "СвинарчуківПорошенка за грати" на фасаді ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності.

Зазначимо, Свинарчук - це колишнє прізвище першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського. Раніше, програма "Наші гроші" випустила журналістське розслідування про розкрадання грошей, виділених на посилення обороноздатності української армії. У ньому фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Фото: банер у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня має намір пред'явити підозри всім винним у розкраданнях в оборонній сфері.

Зазначимо, у журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські підприємства переплачували за це в кілька разів.