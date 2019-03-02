На Майдані з'явився банер проти фігурантів справи про корупцію в ОПК

Активісти вимагають притягнути до відповідальності Олега Гладковського та його сина
У центрі Києва на Майдані Незалежності з'явився банер із закликом притягнути до кримінальної відповідальності фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Активісти розмістили 30-метровий плакат з написом "СвинарчуківПорошенка за грати" на фасаді ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності.
Зазначимо, Свинарчук - це колишнє прізвище першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського. Раніше, програма "Наші гроші" випустила журналістське розслідування про розкрадання грошей, виділених на посилення обороноздатності української армії. У ньому фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.
Фото: банер у Києві (РБК-Україна)
Свинина на шабат офіційно забанена.Опубліковано Vlad Krasinskiy Субота, 2 березня 2019 р.
Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня має намір пред'явити підозри всім винним у розкраданнях в оборонній сфері.
Зазначимо, у журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські підприємства переплачували за це в кілька разів.