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Під Києвом знову проходить акція біля будинку сім'ї Гладковских

Новини » Політика    03.03.2019 - 13:37
Під Києвом знову проходить акція біля будинку сім'ї Гладковских
Фото: акція протесту в Козині (Владислав Красінський / РБК-Україна)

Націоналісти вимагають заарештувати фігурантів справи про розкрадання в оборонній сфері

Активісти знову приїхали до маєтків першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського та його сина Ігоря в селищі Козин під Києвом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Націоналісти вимагають заарештувати фігурантів справи про розкрадання грошей "Укроборонпрому".

Раніше журналісти програми "Наші гроші" з'ясували, що Олег Гладковський і його син Ігор замішані в корупційних схемах з грошима, виділеними на даний посилення обороноздатності української армії.

У журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські підприємства переплачували за це в кілька разів.

Після виходу сюжету в ефір Олег Гладковський попросив припинити дію його повноваження на період перевірки фактів, викладених у розслідуванні. Його син, який працює в оборонному держконцерні "Укроборонпром", через який нібито проходили корупційні оборудки, пообіцяв подати на журналістів до суду.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що на наступному тижні має намір пред'явити підозри всім винним в розкраданнях в оборонній сфері.

Зазначимо, 26 лютого активісти націоналістичних організацій провели акцію "Розкрадаєш оборону України - відрубаємо руки!" під садибою сина першого заступника РНБО Ігоря Гладковського.

Вчора, 2 березня, в центрі Києва на Майдані Незалежності з'явився банер із закликом притягнути до кримінальної відповідальності фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі".

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