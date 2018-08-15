На парад з нагоди Дня незалежності приїде представник президента США

Український посол вважає такий візит "чітким виявом підтримки" України Сполученими Штатами

На параді з нагоди Дня незалежності України буде присутній повноважний представник президента США. Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий у Facebook.

На думку українського посла, такий візит на парад є "чітким виявом підтримки" України Сполученими Штатами.

"Хочу трохи привідкрити завісу. На параді з нагоди Дня Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США. Це не просто символізм - це чіткий вияв підтримки нашого стратегічного партнера", - написав Чалий.

Хочу трохи привідкрити завісу. На параді з нагоди Дня Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США. Це не просто символізм - це чіткий вияв підтримки нашого стратегічного партнера. Опубліковано Валерієм Чалим (Valeriy Chaly) Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року для обговорення останніх на часі економічних подій та економічної політики. Місія також обговорить наступні кроки, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності