З нагоди Дня незалежності заплановано проведення понад 1 тис. урочистих заходів

В урочистих заходах візьмуть участь орієнтовно 700 тис. громадян

До забезпечення правопорядку під час святкування Дня незалежності України буде задіяно поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

За його словами, до безпекових заходів будуть залучені усі підрозділи Національної поліції. Крім того, для забезпечення правопорядку у ці дні залучатимуться і військовослужбовці Національної гвардії України.

"Під час безпекових заходів будуть залучатися усі сили поліції. Їх координацію здійснюватимуть ситуаційні центри поліції, які почнуть працювати вже 22 серпня", - повідомив Фацевич.

За його словами, поліція готова протидіяти будь-яким провокаціям як напередодні урочистостей, так і під час їх проведення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що святкові вихідні, на який випадає День незалежності України, "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий швидкісний поїзд № 755/756 Київ - Львів - Київ.

Поїзд вирушить з Києва 23 та 26 серпня о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43. Під час рейсу передбачені зупинки на станціях Коростень, Вершниця, Орепи та Здолбунів-Південний.

Також повідомлялося, що з'явилося відео тренування Національної гвардії. Всього по центру столиці пройде 24 парадних розрахунки, які представляють підрозділи Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інших формувань, які виконують завдання з охорони й оборони нашої держави.