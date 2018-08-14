У Києві 24 серпня громадський транспорт буде працювати на дві години довше

З 24 на 25 серпня буде продовжена робота метро і міського громадського транспорту

У Києві з 24 серпня буде продовжена робота метрополітену і міського громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"24 серпня роботу київського метрополітену і міського пасажирського транспорту загального користування буде продовжено на дві години у зв'язку з святкуванням Дня незалежності України", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також 24 серпня з 08:00 до завершення урочистих заходів у центрі міста буде тимчасово закрито входи і виходи зі станцій метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на вулицю Інститутську.

Нагадаємо, до забезпечення правопорядку під час святкування Дня незалежності України буде задіяно поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Крім того, 24 серпня буде посилено охорону кордону.