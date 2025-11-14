В Киеве утром снова прогремели взрывы: в чем причина

В пятницу утром, 14 ноября, в Киеве в очередной раз прогремели взрывы. Враг снова пытается атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Прямо сейчас серию звуков взрывов было слышно примерно в 04:43. В частности, работала противовоздушная оборона столицы. Примерно за час до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что на восточных окраинах Киева продолжается фиксация дронов РФ. Они держали юго-западный курс. Где объявили тревогу По состоянию на 04:55 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.