У Києві зранку знову пролунали вибухи: в чому причина

П'ятниця 14 листопада 2025 04:55
Фото: військові фіксували на околицях столиці дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю зранку, 14 листопада, у Києві вчергове пролунали вибухи. Ворог знову намагається атакувати столицю дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Прямо зараз серію звуків вибухів було чути приблизно о 04:43. Зокрема, працювала протиповітряна оборона столиці.

Приблизно за годину до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на східних околицях Києва продовжується фіксація дронів РФ. Вони тримали південно-західний курс.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві зранку знову пролунали вибухи: в чому причина

Масована атака РФ по Києву

Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку по Києву. На місто летіли дрони та ракети різних типів, внаслідок чого протягом кількох годин було чути сильні вибухи.

Наразі відомо, що майже в усіх районах Києва зафіксовано наслідки. Зокрема, були неодноразові повідомлення про пожежі в будинках внаслідок ворожої атаки.

Також відомо, що у Києві вже понад десяток постраждалих. Серед них - вагітна жінка.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

