У Києві зранку знову пролунали вибухи: в чому причина

У п'ятницю зранку, 14 листопада, у Києві вчергове пролунали вибухи. Ворог знову намагається атакувати столицю дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Прямо зараз серію звуків вибухів було чути приблизно о 04:43. Зокрема, працювала протиповітряна оборона столиці. Приблизно за годину до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на східних околицях Києва продовжується фіксація дронів РФ. Вони тримали південно-західний курс. Де оголосили тривогу Станом на 04:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.