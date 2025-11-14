ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны, "Кинжалы" и залпы баллистикой по Киеву: главное об атаке РФ на Украину

Пятница 14 ноября 2025 04:04
UA EN RU
Дроны, "Кинжалы" и залпы баллистикой по Киеву: главное об атаке РФ на Украину Фото: атака на Киев длилась несколько часов (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 14 ноября массированно атаковали Украину. Враг применил дроны типа "Шахед", крылатые ракеты, баллистику и даже "Кинжалы", а основной целью стал сегодня Киев.

Все что известно о комбинированной атаке РФ по Украине - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Главное:

  • "Шахеды" залетали в Украину группами;
  • много дронов направлялись на Киев;
  • ночью параллельно с дроновой атакой на врага запустил крылатые и баллистические ракеты, а также ракеты "Кинжал".

Чем атаковала РФ

"Шахеды"

По данным Воздушных сил ВСУ, первые дроны залетели в Украину после 17:00. Их фиксировали Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

После этого с каждым часом количество "Шахедов" в воздушном пространстве Украины увеличивалось. Начиная с 21:37 появилось первое сообщение именно о группе дронов - они летели в Херсонской обалсти в направлении или же мимо Никополя.

Еще через некоторое время, в Украину залетали новые группы дронов, и в 23:59 беспилотники летели в направлении Киева, Черкасс и Полтавы. Однако основной целью врага стал именно Киев.

Крылатые ракеты, "Кинжалы" и баллистика

С наступлением новых суток, пятницы 14 февраля, мониторинговые каналы написали о пусках крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Уже в 00:19 информацию подтвердили Воздушные силы ВСУ. По меньшей мере движение одной ракеты зафиксировали на границе Николаевской и Кировоградской областей. Впоследствии их количество увеличивалось, и уже в 01:04 крылатые ракеты изменили курс на Киевскую область.

В этом же промежутке, в 00:26, военные зафиксировали взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Через некоторое время в направлении Киева были зафиксированы скоростные цели. В Воздушных силах не уточняли, были ли это "Кинжалы", но скорее всего это было именно они.

Еще чуть позже, в 00:58, Воздушные силы написали о пусках баллистики в направлении Киева. Причем через полчаса на столицу снова летела баллистика.

Под ударом Киев

Подытоживая вышеуказанное можно сделать вывод, что основной целью сегодняшней атаки РФ - стал Киев.

В столице начиная примерно с 00:00 и до четырех утра раздавались мощные взрывы, было слышно дроны, пролет ракет и работу ПВО.

Известно, что враг атаковал почти все районы столицы. Во многих из них зафиксирован пожар в многоэтажках и известно уже о более десятке пострадавших.

Кроме того, возникли перебои со светом, теплом и водой.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
Залпы баллистики и дронов, горят высотки: все о массированной атаке на Киев
Залпы баллистики и дронов, горят высотки: все о массированной атаке на Киев
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт