Обломки попали в дом, еще несколько высоток горят: первые последствия обстрела Киева

В ночь на 14 ноября российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате вражеской атаки в столице горят многоэтажные дома и уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Главное:

враг запустил по столице дроны, баллистику, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал";

в Киеве пылает много домов;

в результате атаки пострадали 5 человек.

Чем били россияне

Отметим, что с самого вечера, 13 ноября, в Воздушных силах ВСУ фиксировали вражеские дроны в разных регионах страны.

Уже ближе к концу суток враг пытался атаковать этими дронами столицу, а с наступлением 14 ноября в воздушном пространстве Украины из фиксировались крылатые ракеты, баллистические и ракеты "Кинжал", которые враг направил в направлении Киева и не только. На фоне этого в столице неоднократно раздавались взрывы и продолжается до сих пор.

В частности, около 01:27 на столицу снова летела баллистика.

Первые последствия

По данным Кличко и Ткаченко, последствия вражеской атаки пока фиксируется по меньшей мере в Днепровском, Дарницком, Подольском, Шевченковском, и Соломенском районах.

Днепровский район

Начальник КГВА информировал, что по предварительным данным, в Днепровском районе зафиксировано попадание дрона в жилой дом. В то же время Кличко писал, что в 5-ти этажный дом попали обломки.

"В Днепровском районе возгорание в многоэтажном жилом доме. Экстренные службы направляются", - добавил Кличко в 01:25.

Обновлено в 01:52

"В Днепровском районе, где обломки попали в пятиэтажный жилой дом, есть разрушения на одном из нижних этажей, горят также две квартиры. Из дома эвакуировали 9 человек. Все службы работают на месте", - написал Кличко в эту минуту.

Дарницкий район

С самого начала была информация, что в Дарницком районе падает автомобиль. Однако впоследствии стало дополнительно известно, что упали обломки на территории школы и во дворе жилого дома.

По состоянию на 01:36 известно, что в Дарницком районе падает по меньшей мере две многоэтажки.

Подольский район

"В Подольском районе возгорание в жилой многоэтажке", - говорилось в сообщении Кличко в 01:09.

Через некоторое время он добавил, что в Подольском районе еще по одному адресу возгорание в многоэтажке, ориентировочно, на 12 этаже.

Обновлено в 01:45

"Возгорание еще в одном жилом доме в Подольском районе", - уточнил мэр.

Обновлено в 02:10

Кличко сообщил, что в Подольском районе пожар в пятиэтажке и в нежилом здании.

Деснянский район

По данным мэра Киева, в Деснянском районе падает многоэтажный дом.

Соломенский район

"В Соломенском районе возгорание на крыше жилой пятиэтажки", - проинформировал Кличко в 01:29.

Шевченковский район

Известно, что в этом районе загорелись обломки на открытой территории.

Обновлено в 02:04

"В Шевченковском районе разрушения в админздании", - рассказал глава столицы

Голосеевский район

В этом районе в результате падения обломков, возгорание в медучреждении.

Святошинский район

По словам мэра, в Святошинском районе по состоянию на 02:10 горит частный дом.

Пострадавшие

Известно, медиков вызвали по меньшей мере в Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Соломенский и Деснянский районы.

Мэр столицы в 01:37 писал, что в результате вражеской атаки в столице госпитализировали двух пострадавших.

Обновлено в 01:50

Тимур Ткаченко написал, что количество пострадавших в столице возросло до 5.