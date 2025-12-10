В Киеве утром ожидается туман: КГГА напоминает водителям правила движения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА .

В Укргидрометцентре объявили о желтом уровне опасности в связи с густым туманом.

В свою очередь в КГГА предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - напомнили в КГГА.