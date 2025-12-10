В Киеве утром ожидается туман: КГГА напоминает водителям правила движения
В Киеве утром ожидается густой туман, видимость - 200-500 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА.
В Укргидрометцентре объявили о желтом уровне опасности в связи с густым туманом.
В свою очередь в КГГА предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - напомнили в КГГА.
Каким может быть декабрь в Украине в этом году
Ранее синоптики Укргидрометцентра давали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2025 года в Украине.
Так, средняя месячная температура предполагается от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.
Количество осадков ожидается на уровне 34-78 мм. А в горных районах - местами 88-105 мм (что в пределах 80-100% нормы).
Напомним, недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 18 новых температурных рекордов за три дня.