Головна » Життя » Суспільство

У Києві зранку очікується туман: КМДА нагадує водіям правила руху

Київ, Середа 10 грудня 2025 08:15
У Києві зранку очікується туман: КМДА нагадує водіям правила руху Фото: туман у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

У Києві зранку очікується густий туман, видимість - 200-500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.

В Укргідрометцентрі оголосили про жовтий рівень небезпеки у зв'язку із густим туманом.

У свою чергу в КМДА попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані:

  • знизити швидкість руху;

  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

  • уникати різких маневрів на дорозі.

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - нагадали в КМДА.

Яким може бути грудень в Україні цього року

Раніше синоптики Укргідрометцентру давали прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2025 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вище за норму.

Кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм. А у гірських районах - місцями 88-105 мм (що в межах 80-100% норми).

Нагадаємо, нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.

Погода Погода в Києві Київ
