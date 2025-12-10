У Києві зранку очікується туман: КМДА нагадує водіям правила руху

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.

В Укргідрометцентрі оголосили про жовтий рівень небезпеки у зв'язку із густим туманом.

У свою чергу в КМДА попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - нагадали в КМДА.