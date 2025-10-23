Обломки дрона упали в трех районах, на детсад, дом и авто: последствия атаки на Киев
Обломки дрона упали на крышу жилого дома и вблизи другого дома. Также сообщается о падении обломков на детсад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram, городского голову Виталия Кличко и главу КГГА Тимура Ткаченко.
В Подольском районе, по предварительной информации, обломки дрона упали на крышу жилого дома.
По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.
"Экстренные службы направляются на места", - сообщил Виталий Кличко.
Тимур Ткаченко сообщил, что в Обонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком БпЛА.
"Предварительно без пострадавших", - отметил он.
По уточненной информации Ткаченко, в Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях. Среди них - детский сад. Также известно о 5 поврежденных автомобилях.
"Информация о пострадавших или других повреждениях инфраструктуры уточняется", - написал он.
Обновлено в 00:05
В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом.
"Предварительно без пожара и пострадавших", - уточнил Ткаченко.
Обновлено в 00:30
В КГВА сообщили о четырех пострадавших от вражеской атаки этой ночью.
Последствия предыдущих атак на Киев
Ранее сообщалось об атаке россиян на Киев. В городе слышали взрывы, работало ПВО.
В результате предыдущей ночной атаки России дронами-камикадзе и ракетами по Украине, которая состоялась в ночь на 22 октября, пострадала инфраструктура двух украинских футбольных клубов - "Полесье" и "Металлист 1925".
Ночной обстрел сопровождался атаками на энергетическую инфраструктуру, во многих регионах введены аварийные отключения света.
Ранее мы сообщали, что после атаки баллистикой в ночь на 22 октября в Киеве были зафиксированы пожары и обломки ракет.