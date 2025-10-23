ua en ru
Обломки дрона упали в трех районах, на детсад, дом и авто: последствия атаки на Киев

Киев, Четверг 23 октября 2025 00:02
Обломки дрона упали в трех районах, на детсад, дом и авто: последствия атаки на Киев Иллюстративное фото: атака дронов на Киев (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Обломки дрона упали на крышу жилого дома и вблизи другого дома. Также сообщается о падении обломков на детсад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram, городского голову Виталия Кличко и главу КГГА Тимура Ткаченко.

В Подольском районе, по предварительной информации, обломки дрона упали на крышу жилого дома.

По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.

"Экстренные службы направляются на места", - сообщил Виталий Кличко.

Тимур Ткаченко сообщил, что в Обонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком БпЛА.

"Предварительно без пострадавших", - отметил он.

По уточненной информации Ткаченко, в Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях. Среди них - детский сад. Также известно о 5 поврежденных автомобилях.

"Информация о пострадавших или других повреждениях инфраструктуры уточняется", - написал он.

Обновлено в 00:05

В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом.

"Предварительно без пожара и пострадавших", - уточнил Ткаченко.

Обновлено в 00:30

В КГВА сообщили о четырех пострадавших от вражеской атаки этой ночью.

Последствия предыдущих атак на Киев

Ранее сообщалось об атаке россиян на Киев. В городе слышали взрывы, работало ПВО.

В результате предыдущей ночной атаки России дронами-камикадзе и ракетами по Украине, которая состоялась в ночь на 22 октября, пострадала инфраструктура двух украинских футбольных клубов - "Полесье" и "Металлист 1925".

Ночной обстрел сопровождался атаками на энергетическую инфраструктуру, во многих регионах введены аварийные отключения света.

Ранее мы сообщали, что после атаки баллистикой в ночь на 22 октября в Киеве были зафиксированы пожары и обломки ракет.

