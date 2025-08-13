ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве меняют движение на мосту через Десенку: что нужно знать водителям

Среда 13 августа 2025 17:27
UA EN RU
В Киеве меняют движение на мосту через Десенку: что нужно знать водителям Фото: В Киеве начинается ремонт моста через реку Десенка (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 14 августа на мосту через реку Десенка в Киеве заработает реверсное движение транспорта. Изменения будут действовать в экспериментальном режиме из-за ремонта переправы, который вызывает пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Как будет работать реверс

В будни утром будут открыты 3 полосы с левого на правый берег, 1 полоса - в обратном направлении.

Ориентировочно с 14:00 будут действовать 3 полосы к левому берегу, 1 - к правому.

В выходные будут открыты по 2 полосы в каждом направлении.

Что важно знать водителям

Первые дни за соблюдением нового режима будут следить экипажи патрульной полиции. Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать ПДД и планировать поездки с учетом изменений.

Напомним, в Киеве до 31 августа частично ограничено движение на Столичном шоссе из-за ремонта двух крайних правых полос в направлении центра - от АЗС "Socar" до переулка Вито-Литовского. Водителей просят учитывать изменения и планировать маршруты с учетом возможных пробок.

Ограничение движения транспорта до конца августа продлится и на Соломенской площади. Оно связано с ремонтом дорожного покрытия.

Также до 20 августа в Киеве ежедневно с 8:00 до 20:00 частично ограничивают движение на улице Евгения Маланюка из-за ремонта тротуара и проезжей части.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ограничение движения
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия