В Киеве меняют движение на мосту через Десенку: что нужно знать водителям

С 14 августа на мосту через реку Десенка в Киеве заработает реверсное движение транспорта. Изменения будут действовать в экспериментальном режиме из-за ремонта переправы, который вызывает пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Первые дни за соблюдением нового режима будут следить экипажи патрульной полиции. Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать ПДД и планировать поездки с учетом изменений.

В выходные будут открыты по 2 полосы в каждом направлении.

Ориентировочно с 14:00 будут действовать 3 полосы к левому берегу, 1 - к правому.

В будни утром будут открыты 3 полосы с левого на правый берег, 1 полоса - в обратном направлении.

Напомним, в Киеве до 31 августа частично ограничено движение на Столичном шоссе из-за ремонта двух крайних правых полос в направлении центра - от АЗС "Socar" до переулка Вито-Литовского. Водителей просят учитывать изменения и планировать маршруты с учетом возможных пробок.

Ограничение движения транспорта до конца августа продлится и на Соломенской площади. Оно связано с ремонтом дорожного покрытия.

Также до 20 августа в Киеве ежедневно с 8:00 до 20:00 частично ограничивают движение на улице Евгения Маланюка из-за ремонта тротуара и проезжей части.