У Києві змінюють рух на мосту через Десенку: що потрібно знати водіям

Із 14 серпня на мосту через річку Десенка у Києві запрацює реверсний рух транспорту. Зміни діятимуть в експериментальному режимі через ремонт переправи, який спричиняє затори.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Перші дні за дотриманням нового режиму стежитимуть екіпажі патрульної поліції. Водіїв просять уважно стежити за дорожніми знаками, дотримуватися ПДР та планувати поїздки з урахуванням змін.

У вихідні будуть відкриті по 2 смуги в кожному напрямку.

Орієнтовно з 14:00 діятимуть 3 смуги до лівого берега, 1 - до правого.

В будні зранку будуть відкриті 3 смуги з лівого на правий берег, 1 смуга - у зворотному напрямку.

Нагадаємо, у Києві до 31 серпня частково обмежений рух на Столичному шосе через ремонт двох крайніх правих смуг у напрямку центру - від АЗС "Socar" до провулка Віто-Литовського. Водіїв просять враховувати зміни та планувати маршрути з урахуванням можливих заторів.

Обмеження руху транспорту до кінця серпня триватиме і на Солом’янській площі. Воно пов’язане з ремонтом дорожнього покриття.

Також до 20 серпня у Києві щодня з 8:00 до 20:00 частково обмежують рух на вулиці Євгена Маланюка через ремонт тротуару та проїжджої частини.