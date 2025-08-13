ua en ru
У Києві змінюють рух на мосту через Десенку: що потрібно знати водіям

Середа 13 серпня 2025 17:27
У Києві змінюють рух на мосту через Десенку: що потрібно знати водіям Фото: У Києві починається ремонт мосту через річку Десенка (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Із 14 серпня на мосту через річку Десенка у Києві запрацює реверсний рух транспорту. Зміни діятимуть в експериментальному режимі через ремонт переправи, який спричиняє затори.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Як працюватиме реверс

В будні зранку будуть відкриті 3 смуги з лівого на правий берег, 1 смуга - у зворотному напрямку.

Орієнтовно з 14:00 діятимуть 3 смуги до лівого берега, 1 - до правого.

У вихідні будуть відкриті по 2 смуги в кожному напрямку.

Що важливо знати водіям

Перші дні за дотриманням нового режиму стежитимуть екіпажі патрульної поліції. Водіїв просять уважно стежити за дорожніми знаками, дотримуватися ПДР та планувати поїздки з урахуванням змін.

Нагадаємо, у Києві до 31 серпня частково обмежений рух на Столичному шосе через ремонт двох крайніх правих смуг у напрямку центру - від АЗС "Socar" до провулка Віто-Литовського. Водіїв просять враховувати зміни та планувати маршрути з урахуванням можливих заторів.

Обмеження руху транспорту до кінця серпня триватиме і на Солом’янській площі. Воно пов’язане з ремонтом дорожнього покриття.

Також до 20 серпня у Києві щодня з 8:00 до 20:00 частково обмежують рух на вулиці Євгена Маланюка через ремонт тротуару та проїжджої частини.

