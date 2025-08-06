В Киеве с сегодняшнего дня ограничат движение на популярной улице: как объехать

С сегодняшнего дня, 6 августа, в Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Евгения Маланюка. Ограничения будут действовать до 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Ограничения будут действовать ежедневно с 8:00 до 20:00 на участке от улицы Дениса Рачинского до улицы Центральной Садовой. В этот период дорожники из КП ДЭУ Днепровского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие тротуара и проезжей части.

Работы будут проводить при благоприятных погодных условиях.



Схема ограничения движения транспорта по улице Евгения Маланюка в Киеве с 6 по 20 августа (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.