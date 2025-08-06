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В Киеве с сегодняшнего дня ограничат движение на популярной улице: как объехать

Среда 06 августа 2025 06:40
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В Киеве с сегодняшнего дня ограничат движение на популярной улице: как объехать Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С сегодняшнего дня, 6 августа, в Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Евгения Маланюка. Ограничения будут действовать до 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Ограничения будут действовать ежедневно с 8:00 до 20:00 на участке от улицы Дениса Рачинского до улицы Центральной Садовой. В этот период дорожники из КП ДЭУ Днепровского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие тротуара и проезжей части.

Работы будут проводить при благоприятных погодных условиях.

В Киеве с сегодняшнего дня ограничат движение на популярной улице: как объехать
Схема ограничения движения транспорта по улице Евгения Маланюка в Киеве с 6 по 20 августа (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее РБК-Украина писало, что с 4 до 31 августа в Киеве частично ограничили движение на Столичном шоссе - на участке от АЗС "Socar" до переулка Вито-Литовского в направлении центра. Там ремонтируют асфальт. Водителей просят планировать маршрут с учетом изменений.

Кроме того, до конца августа будет ограничено движение на Соломенской площади в Киеве из-за ремонта дороги. Ограничения охватывают участок между проспектом Воздушных Сил и улицей Соломенской.

Также в Киеве частично ограничено движение по путепроводу на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской. Причина - противоаварийные работы, которые продлятся до 31 декабря. Ограничения касаются как автомобильных, так и пешеходных участков.

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