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В ГСЧС показали первые фото последствий ночной атаки окупантов на Киев

04:57 20.08.2026 Чт
2 мин
Спасатели продолжают тушение пожаров и деблокирование людей
aimg Филипп Бойко
В ГСЧС показали первые фото последствий ночной атаки окупантов на Киев Фото: спасатели ГСЧС (ГСЧС Украины)
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В Киеве продолжается спасение пострадавших после атаки оккупантов РФ на столицу этой ночью. В городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Уже известно, что в результате очередной массированной атаки погибли пять человек, еще 23 получили ранения. Попадание, разрушение и пожары спасатели зафиксировали сразу в трех районах столицы: Святошинском, Дарницком и Соломенском.

Святошинский район

Ракета попала на территории одного из промышленных объектов. Спасатели локализовали пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 кв. м, а по другому адресу – еще в одном складском здании на 500 кв. м.

На месте происшествия обнаружили одного погибшего человека. В настоящее время спасатели деблокируют еще одного человека из-под завалов.

Соломенский район

В девятиэтажном жилом доме разрушены 8-й и 9-й этажи, огонь охватил уровни с 7-го по 9-й.

По другим адресам выбило окна в жилых домах и зданиях медицинского учреждения, загорелись автомобили, гаражи и магазин. Пожар в гаражах уже был ликвидирован. По отдельному адресу в медучреждении выбило окна, произошло возгорание подсобного помещения и автомобиля - это возгорание также ликвидировано.

В двух жилых домах и укрытии школы в этом районе остаются заблокированные люди.

Дарницкий район

Попадание пришлось на нежилой объект. Возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 кв. м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

На местах происшествия продолжают работать подразделения ГСЧС и все соответствующие экстренные службы. Точное количество пострадавших и масштабы разрушений могут уточняться.

Что еще известно об обстреле Киева

Как уже сообщалось, оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. В результате массированного удара были повреждены детская больница и жилые дома.

Также кафиры били по Киевской области. В Броварах погиб мужчина, а сама община города осталась без электричества.

В нескольких районах столицы тоже нет света. Энергетики уже выясняют причины.

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