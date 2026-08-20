Повреждена детская больница, есть погибшие: все последствия атаки на Киев

В результате ракетной атаки на Киев в Соломенском районе столицы зафиксировано падение обломков возле жилой пятиэтажки. На месте возник пожар, в доме повреждены окна.

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Обломки упали около пятиэтажки, повреждена детская больница

Зафиксировано попадание и возгорание нежилых помещений.

Известно об одном погибшем человеке

Люди оказались заблокированы в укрытии

Известно о четырех пострадавших

По информации Виталия Кличко, в Соломенском районе в результате обстрела получили повреждения помещения детской больницы. В здании выбило окна, а на территории заведения возник пожар - горят автомобили.

В результате вражеского удара там также получил повреждения пятиэтажный жилой дом. В настоящее время данные о возможных потерпевших уточняются профильными службами, работающими на месте происшествия.

В Соломенском районе столицы, по предварительным данным, люди оказались заблокированы в укрытии. На место инцидента уже направляются экстренные службы.

В то же время городской голова Виталий Кличко сообщил о последствиях попаданий на левом и правом берегах города. В Святошинском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки. В Дарницком районе также возник пожар в нежилых помещениях.

Обновлено 0:57

По состоянию на 0:55 известно о четырех пострадавших в столице.

Мер столицы сообщил, что впоследствии атаки погиб один человек.

Обновлено 1:20

КГВА сообщила о новых последствиях атаки на Киев - по состоянию на 01:15 известно о шести раненых. К сожалению, в результате вражеского удара погибли две женщины.

Обновлено 1:40

По состоянию на 01:40 количество раненых возросло до 12 человек.