В Киеве запустили "Квартирный учет" онлайн: что изменилось для горожан и ВПЛ

На Портале услуг Киева появился новый полезный раздел "Квартирный учет" - цифровой сервис, который объединяет все услуги, связанные с квартирным учетом и улучшением жилищных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Портал услуг - это онлайн-платформа, которая предоставляет жителям Киева удобный доступ ко всем городским услугам.
После запуска раздела "Квартирный учет" горожане получили возможность быстрее и проще оформлять документы, становиться на квартучет или обновлять данные в своих делах.
На портале отмечается, что это также официальная очередь на жилье.
"Запись в нее - первый шаг для улучшения ваших жилищных условий, с помощью государства или местных властей", - объяснили украинцам.
В целом же в разделе "Квартирный учет" собраны:
"Для последних на Портале есть подробные инструкции - куда обратиться, какие документы подготовить и как будет проходить процесс. Это позволит быстро сориентироваться и понять все шаги заранее", - рассказали в КГГА.
Отмечается, что в новом разделе можно:
"Новые услуги сейчас работают в бета-версии - они уже полностью доступны, впрочем в дальнейшем их будут совершенствовать и расширять", - объяснили в КГГА.
Кроме того, в "Квартирный учет" были перенесены уже имеющиеся жилищные программы софинансирования для киевлян и военных, а также денежной помощи для приобретения жилья.
"Для участия в них нужна постановка на квартирный учет, и теперь все сервисы собраны в одном месте", - уточнили в пресс-службе Департамента.
В завершение команда Портала отметила, что продолжит переводить сложные жилищные процедуры в онлайн и сделает их удобными и доступными для горожан.
"Чтобы в одном месте можно было решить все главные запросы киевлян - от социальной поддержки и жилищных вопросов до официального сотрудничества города и бизнеса", - подытожили в КГГА.
