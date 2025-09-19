У Києві запустили "Квартирний облік" онлайн: що змінилось для містян і ВПО

На Порталі послуг Києва з'явився новий корисний розділ "Квартирний облік" - цифровий сервіс, який об'єднує всі послуги, пов'язані з квартирним обліком і поліпшенням житлових умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Портал послуг - це онлайн-платформа, яка надає мешканцям Києва зручний доступ до усіх міських послуг.
Після запуску розділу "Квартирний облік" містяни отримали змогу швидше та простіше оформлювати документи, ставати на квартоблік чи оновлювати дані у своїх справах.
На порталі зазначається, що це також офіційна черга на житло.
"Запис у неї - перший крок для поліпшення ваших житлових умов, з допомогою держави чи місцевої влади", - пояснили українцям.
В цілому ж у розділі "Квартирний облік" зібрані:
"Для останніх на Порталі є детальні інструкції - куди звернутись, які документи підготувати і як проходитиме процес. Це дозволить швидко зорієнтуватися і зрозуміти всі кроки заздалегідь", - розповіли у КМДА.
Зазначається, що в новому розділі можна:
"Нові послуги зараз працюють у бета-версії - вони вже повністю доступні, утім надалі їх удосконалюватимуть і розширюватимуть", - пояснили у КМДА.
Крім того, до "Квартирного обліку" було перенесено вже наявні житлові програми співфінансування для киян і військових, а також грошової допомоги для придбання житла.
"Для участі в них потрібна постановка на квартирний облік, тож тепер усі сервіси зібрані в одному місці", - уточнили у прес-службі Департаменту.
Насамкінець команда Порталу зазначила, що продовжить переводити складні житлові процедури в онлайн і зробить їх зручними та доступними для містян.
"Щоб в одному місці можна було вирішити всі головні запити киян - від соціальної підтримки та житлових питань до офіційної співпраці міста та бізнесу", - підсумували у КМДА.
