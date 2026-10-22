ua en ru
Чт, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Между "Выдубичами" и "Осокорками" метро не ездит: удар РФ повредил Южный мост

06:21 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Между "Выдубичами" и "Осокорками" метро не ездит: удар РФ повредил Южный мост Фото: из-за повреждения Южного моста зеленая ветка метро в Киеве работает двумя отдельными участками (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

После ночного массированного обстрела Киева 22 октября поезда на зеленой линии метро курсируют только между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор". Из-за повреждения Южного моста движение между берегами прервано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В результате атаки пострадал Южный мост, в том числе часть инфраструктуры метрополитена на нем. Именно по этому мосту зеленая линия пересекает Днепр, поэтому участок между "Выдубичами" и "Осокорками" временно закрыли.

Поезда курсируют по двум отдельным участкам:

  • "Сырец" - "Выдубичи" на правом берегу;
  • "Осокорки" - "Красный хутор" на левом берегу.

Движение обеспечивают оставшиеся на ночь в туннелях поезда, поэтому интервалы могут увеличиться.

Обследование и ремонт продолжат после отбоя воздушной тревоги. О возвращении привычного графика в метрополитене сообщат дополнительно.

В результате ночной атаки на Киев пострадали 15 человек, среди них двое 15-летних подростков. В Печерском районе повреждено здание станции скорой помощи и шесть машин медиков, в Святошинском загорелось здание ресторана. Из-за повреждений Южного моста также ограничили движение транспорта с правого на левый берег.

Метро не в первый раз страдает от атак. В ночь на 19 октября обломки повредили наземную станцию на красной линии, и "Черниговскую" и "Лесную" пришлось временно закрыть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Метро Киев Обстрел Киева
Новости
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко