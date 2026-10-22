Между "Выдубичами" и "Осокорками" метро не ездит: удар РФ повредил Южный мост

После ночного массированного обстрела Киева 22 октября поезда на зеленой линии метро курсируют только между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор". Из-за повреждения Южного моста движение между берегами прервано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В результате атаки пострадал Южный мост, в том числе часть инфраструктуры метрополитена на нем. Именно по этому мосту зеленая линия пересекает Днепр, поэтому участок между "Выдубичами" и "Осокорками" временно закрыли.

Поезда курсируют по двум отдельным участкам:

"Сырец" - "Выдубичи" на правом берегу;

на правом берегу; "Осокорки" - "Красный хутор" на левом берегу.

Движение обеспечивают оставшиеся на ночь в туннелях поезда, поэтому интервалы могут увеличиться.

Обследование и ремонт продолжат после отбоя воздушной тревоги. О возвращении привычного графика в метрополитене сообщат дополнительно.