Южный мост в Киеве заблокирован: Кольцевая электричка запускает дополнительные рейсы
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы Kyiv City Express из-за усложнения движения по Южному мосту в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Kyiv City Express.
Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцу Киев-Демеевский - Выдубичи - Березняки - Дарница - Русановка - Левобережная - Никольская Слободка - Воскресенка - Радужный - Почайная и обратно.
Это обеспечит киевлянам дополнительное сообщение по обоим мостам - Южному и Северному.
Первый дополнительный рейс от станции Почайна (с пересадкой из Синей ветки метро) в направлении Троещины отправится в 16:56.
Со станции Выдубичи (с пересадкой из Зеленой ветки метро) в направлении Березняков поезд будет отправляться в 18:02.
Начиная с 16:40 интервалы между рейсами с правого берега на левый составят от 15 минут.
Билеты на поезда можно приобрести в мобильном приложении "Укрзализныци".
Напомним, ранее "Укрзализныця" установила 33 мобильных укрытия на железнодорожных объектах Киева и Киевской области.
Компания планирует обустроить еще 128 таких конструкций в столичном регионе и около 650 - в других областях Украины.
Кроме того, раньше между правым и левым берегом Киева запускали дополнительные челночные рейсы кольцевой электрички, чтобы облегчить проезд горожанам во время усложненного движения через мосты.