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Кольцевая электричка в Киеве ввела важные изменения: что нужно знать пассажирам

Понедельник 20 января 2025 15:22
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Кольцевая электричка в Киеве ввела важные изменения: что нужно знать пассажирам В Kyiv City Express изменили логику нумерации рейсов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Киевская кольцевая электричка изменила логику нумерации рейсов. Так пассажирам должно быть легче искать информацию об опоздании того или иного поезда Kyiv City Express.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Kyiv City Express в Telegram.

О каких изменениях в нумерации Kyiv City Express идет речь

Украинцам рассказали, что некоторые уже могли заметить изменения в нумерации рейсов Kyiv City Express.

"С первого дня нового графика движения 2024/2025 мы изменили логику, чтобы вам не нужно было искать номера и направление рейсов в справочнике, когда мы пишем об опоздании поезда №4343 на 4 минуты", - объяснили пассажирам.

Уточняется, что теперь рейсы имеют названия:

  • в соответствии с курсированием по часовой стрелке;
  • в соответствии с курсированием против часовой стрелки.

Так, электропоезда, которые будут отправляться со станции "Святошин" по часовой стрелке - в направлении "Дарницы" (через "Почайну") и далее с "Дарницы" на "Святошин" (через "Вокзальную") имеют:

  • название "А";
  • нумерацию в соответствии с порядком отправления со станции.

То есть первый поезд в сутки со станции "Дарница" (в направлении станции "Святошин" через "Вокзальную") будет называться А01, второй - А02, и так далее.

Кольцевая электричка в Киеве ввела важные изменения: что нужно знать пассажирам

Кольцевая электричка в Киеве ввела важные изменения: что нужно знать пассажирам

Табло кольцевой электрички в Киеве (фото: t.me/kyiv_city_express)

Между тем поезда, отправляющиеся со станции "Святошин" против часовой стрелки - в направлении "Дарницы" через "Вокзальную", и далее с "Дарницы" на "Святошин" (через "Почайну"), будут называться "Б".

То есть первый рейс с "Дарницы" (в направлении "Святошин" через "Радужный"), будет называться Б01, второй - Б02, и так далее.

Гражданам напомнили также, что продолжают работать над обновлением сайта Киевской кольцевой электрички.

"Однако уже сейчас можно удобно смотреть расписание и новую нумерацию поездов киевского кольца", - добавили в пресс-службе Kyiv City Express.

Отмечается, что обновленная нумерация рейсов доступна также:

  • при просмотре расписания через чат-боты;
  • при прибытии или отправлении поездов (на станциях "Дарница" и "Вокзальная").

Кольцевая электричка в Киеве ввела важные изменения: что нужно знать пассажирамКольцевая электричка в Киеве ввела важные изменения: что нужно знать пассажирам

Публикация Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)

Основное о Kyiv City Express

Напомним, киевская городская электричка или Kyiv City Express - линия городского электропоезда, пролегающая по кольцу Киевского железнодорожного узла.

Ее открыли 2 сентября 2009 года (тогда как курсирование по кольцу стартовало 4 октября 2011 года). Городская электричка стала шестым видом общественного транспорта в Киеве (после трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и фуникулера).

В марте 2022 года кольцевую электричку передали под управление "Укрзализныци".

Сейчас на маршруте Kyiv City Express задействованы электропоезда, капитально отремонтированные на собственных мощностях УЗ. В них обновлены все основные системы (колесные пары, тяговые двигатели и ключевые узлы), а также модернизирован интерьер (установлены новые сиденья, информационные табло и т.д.).

Протяженность линий киевской городской электрички - 50,8 км, а количество станций - 20.

Интервал движения составляет обычно от 10 до 30 минут.

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