В Киеве запустили дополнительные рейсы кольцевой электрички 17 ноября: как курсирует
Киевская кольцевая электричка во вторник, 17 ноября, продолжает курсировать полным кольцом, несмотря на российские обстрелы и ограничение движения транспорта по мостам. В то же время из-за остановок из-за ситуации с безопасностью поезда задерживаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Kyiv City Express.
Сейчас с опозданием курсируют четыре рейса:
- Б10 Святошино - Вокзальная - Дарница - с задержкой 20 мин;
- А08 Святошино - Почайная - Дарница - с задержкой 47 минут;
- А07 Дарница - Вокзальная - Святошино - с задержкой 16 минут;
- А06 Дарница - Вокзальная - Святошино - с задержкой 35 минут.
В компании отметили, что, несмотря на ограничение движения, кольцевая электричка сохраняет сообщение между левым и правым берегами столицы.
Дополнительные рейсы кольцевой электрички
Для пассажиров также назначили два дополнительных утренних поезда по маршруту Почайна - Дарница - Выдубичи и обратно. Они будут останавливаться на всех промежуточных станциях.
Эти рейсы должны помочь пассажирам добраться до станций синей и зеленой веток метро.
Проверить актуальное расписание всех поездов и время отправления можно на сайте Kyiv City Express.
Атака на Киев 17 ноября
Напомним, в результате ночной российской атаки на Киев повреждены системы критической инфраструктуры. В некоторых районах возникли перебои с водо- и теплоснабжением. Также в результате падения обломков возникли пожары в нескольких районах столицы.
Кроме того, поврежден Южный и Северный мосты - движение ими перекрыли в обоих направлениях. Специалисты обследуют постройки, чтобы определить степень повреждений и решить, когда можно будет восстановить движение. Общественный транспорт, курсировавший по этим мостам, направился в объезд через Подольский мостовой переход.
Также временно остановили движение поездов на наземном участке "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". Поезда курсируют только по подземной части маршрута - между "Сырцем" и "Выдубичами". Из-за перекрытия мостов на левом берегу образовались масштабные пробки.