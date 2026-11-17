Киевская кольцевая электричка во вторник, 17 ноября, продолжает курсировать полным кольцом, несмотря на российские обстрелы и ограничение движения транспорта по мостам. В то же время из-за остановок из-за ситуации с безопасностью поезда задерживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Kyiv City Express.

Сейчас с опозданием курсируют четыре рейса:

Б10 Святошино - Вокзальная - Дарница - с задержкой 20 мин;

- с задержкой 20 мин; А08 Святошино - Почайная - Дарница - с задержкой 47 минут;

- с задержкой 47 минут; А07 Дарница - Вокзальная - Святошино - с задержкой 16 минут;

- с задержкой 16 минут; А06 Дарница - Вокзальная - Святошино - с задержкой 35 минут.

В компании отметили, что, несмотря на ограничение движения, кольцевая электричка сохраняет сообщение между левым и правым берегами столицы.

Дополнительные рейсы кольцевой электрички

Для пассажиров также назначили два дополнительных утренних поезда по маршруту Почайна - Дарница - Выдубичи и обратно. Они будут останавливаться на всех промежуточных станциях.

Эти рейсы должны помочь пассажирам добраться до станций синей и зеленой веток метро.

Проверить актуальное расписание всех поездов и время отправления можно на сайте Kyiv City Express.

Атака на Киев 17 ноября

Напомним, в результате ночной российской атаки на Киев повреждены системы критической инфраструктуры. В некоторых районах возникли перебои с водо- и теплоснабжением. Также в результате падения обломков возникли пожары в нескольких районах столицы.