Київська кільцева електричка у вівторок, 17 листопада, продовжує курсувати повним кільцем попри російські обстріли та обмеження руху транспорту мостами. Водночас через безпекові зупинки поїзди затримуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Kyiv City Express.

Наразі із запізненням курсують чотири рейси:

Б10 Святошин - Вокзальна - Дарниця - із затримкою 20 хв;

- із затримкою 20 хв; А08 Святошин - Почайна - Дарниця - із затримкою 47 хвилин;

- із затримкою 47 хвилин; А07 Дарниця - Вокзальна - Святошин - із затримкою 16 хвилин;

- із затримкою 16 хвилин; А06 Дарниця - Вокзальна - Святошин - із затримкою 35 хвилин.

У компанії зазначили, що попри обмеження руху кільцева електричка зберігає сполучення між лівим і правим берегами столиці.

Додаткові рейси кільцевої електрички

Для пасажирів також призначили два додаткові ранкові поїзди за маршрутом Почайна - Дарниця - Видубичі та у зворотному напрямку. Вони зупинятимуться на всіх проміжних станціях.

Ці рейси мають допомогти пасажирам дістатися до станцій синьої та зеленої гілок метро.

Перевірити актуальний розклад усіх поїздів і час відправлення можна на сайті Kyiv City Express.

Атака на Київ 17 листопада

Нагадаємо, внаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено системи критичної інфраструктури. У деяких районах виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Також унаслідок падіння уламків виникли пожежі в кількох районах столиці.