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Как работает Киевский фуникулер и сколько стоит проезд

Среда 11 сентября 2024 10:45
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Как работает Киевский фуникулер и сколько стоит проезд Фуникулер используют как местные жители, так и гости столицы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Киевский фуникулер состоит из двух станций и соединяет исторический Верхний город и Подол.

РБК-Украина рассказывает, где именно находится фуникулер, как он работает и сколько стоит проездной билет.

Как добраться до фуникулера в Киеве

Киевский фуникулер является уникальной транспортной системой, которая с 1905 года соединяет Верхний город с Подолом. Длина его маршрута составляет 222 метра (хотя во время открытия этот путь был короче и доходил только до Боричевого Тока).

До 30-х годов фуникулер считался частью трамвайной сети города, а современный вид он приобрел в 1984 году. Тогда была проведена его генеральная реконструкция и построены новые вестибюли (которые украсили витражами украинских художников Задорожного и Шкарапута).

Киевский фуникулер считается памятником архитектуры и самым безопасным столичным транспортом.

На его маршруте - две остановки. Верхняя станция фуникулера - "Михайлівська" - расположена на улице Трехсвятительской (возле Михайловского златоверхого собора). Нижняя станция - "Поділ" - недалеко от станции метро "Почтовая площадь".

Как работает Киевский фуникулер и сколько стоит проезд

Месторасположение Киевского фуникулера (карта: kpt.kyiv.ua)

График работы и стоимость проезда

Киевский фуникулер открыт для посетителей с 7 часов утра до 22 часов вечера. Ориентировочный интервал движения - 4-10 минут (сама же поездка может длиться около 3 минут).

"Также на график работы фуникулера влияет отключение от электроснабжения. Поэтому мы рекомендуем заходить на наш сайт, где мы размещаем информацию о том, что там, например, будет отключение", - рассказала оператор контакт-центра КП "Київпастранс".

Если же в столице объявлена воздушная тревога, фуникулер не работает (как и другой городской транспорт).

При этом информация о ближайших укрытиях размещена возле самого фуникулера (если речь идет о Нижней станции - гражданам сразу следует направляться к подземной станции метро "Поштова площа").

Стоимость билета в Киевском фуникулере - 8 грн. Оплатить проезд можно также QR-билетом или транспортной картой.

Что известно о плановом ремонте фуникулера

Напомним, Киевский фуникулер ежегодно закрывают на плановый ремонт (чаще всего - летом, когда наблюдается наименьший пассажиропоток).

В 2024 году его работа была остановлена 22 июля и возобновлена в полдень 27 августа.

В ходе плановых работ специалисты отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы. Провели сокращение троса и обследовали контактную сеть и шпалы. Был выполнен текущий ремонт вагонов.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: портал и страница "Київ цифровий" в Facebook, официальный сайт КП "Київпастранс", комментарий оператора контакт-центра КП "Київпастранс" для РБК-Украина.

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