Возле украинских АЭС за два дня пролетело более 160 дронов, - МАГАТЭ

20:57 14.05.2026 Чт
2 мин
Было ли прямое влияние на ядерную безопасность?
aimg Валерий Ульяненко
Возле украинских АЭС за два дня пролетело более 160 дронов, - МАГАТЭ
Во время массированной российской атаки 13-14 мая над Южноукраинской, Ровенской и Чернобыльской атомными электростанциями зафиксировали более 160 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

"МАГАТЭ получило информацию о значительном росте активности беспилотников вблизи украинских АЭС на этой неделе", - говорится в заявлении.

Агентство отмечает, что сообщений о прямом влиянии на ядерную безопасность на этих объектах не поступало.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность и подчеркнул необходимость полного соблюдения основных принципов обеспечения ядерной безопасности и физической охраны во время конфликта.

Массированный удар по Украине

Напомним, 13-14 мая Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов. В целом враг использовал 1567 дронов и 56 ракет. Процент сбития беспилотников составил 94%, а ракет - 73%.

В ночь на сегодня российские оккупанты выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. Зафиксированы разрушения в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины.

В столице по состоянию на сейчас известно о 12 погибших и 57 пострадавших. По меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, эта атака была одной из крупнейших за весь период полномасштабной войны. Он отметил, что Россия применила фактически весь арсенал имеющихся средств воздушного нападения.

Позже минобороны РФ придумало циничное оправдание длительной комбинированной атаке по Украине. В российском ведомстве заявили, что якобы нанесли "удар возмездия".

Подробнее о последствиях ночной массированной атаки по Украине - в материале РБК-Украина.

Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
