РФ использовала весь спектр средств: Игнат рассказал об особенностях ночной атаки и работе ПВО

Россия этой ночью нанесла один из самых масштабных ударов по Украине за время полномасштабной войны, использовав весь спектр имеющихся средств. Основное направление удара - Киев.

"Противник атакует большим количеством уже какие сутки. Об этом говорили много накануне, после так называемого "перемирия". Они его использовали, очевидно, для того, чтобы накопить средства и ударить ими, собственно не останавливаясь", - сказал Игнат.

Он отметил, что была короткая пауза после вчерашнего вечернего удара, но ее было мало для отдыха и перегруппировки личного состава и техники.

Однако в таком режиме Воздушные силы работали уже неоднократно, понимая, что враг не дает передышки.

"Поэтому и физическая усталость сказывается и сказывается собственно перегрузка техники, расход определенных боеприпасов. Понятно, что на это все нужно время. Однако большое количество целей этой ночью было сбито. Переживаем сейчас самые большие удары, которые были за время полномасштабного вторжения, с применением крылатых, баллистических ракет и дронов различных типов", - добавил спикер.

По его словам, сегодня, кроме "Герберов", "Италмасов" и "Шахедов", россияне применили и реактивные беспилотники и барражирующие боеприпасы "Бандероль". То есть весь спектр средств, которые у них есть.

"Особенность удара понятна. Мы видим картину разрушений гражданских домов, жертвы, к сожалению, в столице. Именно столица стала объектом удара. Противник хочет поразить сердце страны, достичь каких-то собственных целей и на информационном фоне, то есть показать, что они не собираются идти на уступки и т.д.", - отметил Игнат.

В то же время он отметил, что сегодня Силы обороны отработали максимально как могли.

"Конечно, хотелось бы сбить больше средств, но сбито/подавлено 693 цели. Среди них 9 крылатых ракет Х-101, а также 12 баллистических ракет из 18. Ну это довольно высокий показатель сбития. К сожалению, 6 ракет не удалось перехватить системой Patriot", - рассказал спикер.

По его словам, сегодня работа ПВО была чрезвычайно напряженной.

"Если вчера были скрадные погодные условия и огромное количество дронов с разных направлений, то сегодня это все количество полетело в одно место и, к сожалению, невозможно сбивать такое большое количество ограниченным количеством средств. Противник также хорошо знает, какую проблему сегодня имеет наша противовоздушная оборона. Поэтому должны понимать, что ПВО делает все возможное, чтобы уничтожить как можно больше, но все, к сожалению, сбить невозможно", - пояснил Игнат.

В то же время он отметил, что на дипломатическом уровне ведется очень серьезная работа по поставке противоракетных средств.

"Вот сегодня система Patriot работала, определенное количество ракет было потрачено. Понятно, что их надо восстановить, для того, чтобы обезопасить от следующей баллистической атаки. У нас есть потребность и в наземных комплексах. Эта работа ведется постоянно. Мы не можем сейчас озвучивать, какой у нас есть запас. Но потребность есть всегда. Поэтому рассчитываем. что наши партнеры продолжат поставки ракет против баллистики, потому что нам надо чем-то защищаться", - добавил спикер.