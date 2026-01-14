RU

В Киеве третий раз за день объявили воздушную тревогу

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 14 января, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения РФ ударных беспилотников. Это уже третье объявление тревоги в столице за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в заявлении.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что российский беспилотник из Черниговской области летит в направлении Киева через Киевское водохранилище.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас имеет такой вид:

 

Удары РФ по столице

Напомним, сегодня утром, 14 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу. Также сразу в нескольких районах столицы работала ПВО.

Позже в Киеве и ряде областей второй раз за утро объявляли воздушную тревогу, в городе работала ПВО по вражеским дронам.

Отметим, в последнее время враг начал чаще атаковать Киев, применяя для ударов дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Так, 13 января российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны.

Около двух часов ночи по столице были запущены баллистические ракеты - в городе раздавались взрывы. Уже под утро столицу снова атаковали ракеты.

После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.

Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.

Также из-за дефицита электроэнергии на правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

