У Києві втретє за день оголосили повітряну тривогу

Удари РФ по столиці

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, у Києві оголошували повітряну тривогу. Також одразу у кількох районах столиці працювала ППО.

Пізніше у Києві та ряді областей вдруге за ранок оголошували повітряну тривогу, у місті працювала ППО по ворожих дронах.

Зазначимо, останнім часом ворог почав частіше атакувати Київ, застосовуючи для ударів дрони, балістику і крилаті ракети.

Так, 13 січня російська армія завдала чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони.

Близько другої години ночі по столиці було запущено балістичні ракети - у місті лунали вибухи. Вже під ранок столицю знову атакували ракети.

Після обстрілу у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ.

Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням із затримками курсує низка приміських поїздів у різних областях.

Також через дефіцит електроенергії на правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.