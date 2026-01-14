ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве третий раз за день объявили воздушную тревогу

Киев, Среда 14 января 2026 15:30
UA EN RU
В Киеве третий раз за день объявили воздушную тревогу Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 14 января, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения РФ ударных беспилотников. Это уже третье объявление тревоги в столице за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в заявлении.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что российский беспилотник из Черниговской области летит в направлении Киева через Киевское водохранилище.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас имеет такой вид:

В Киеве третий раз за день объявили воздушную тревогу

Удары РФ по столице

Напомним, сегодня утром, 14 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу. Также сразу в нескольких районах столицы работала ПВО.

Позже в Киеве и ряде областей второй раз за утро объявляли воздушную тревогу, в городе работала ПВО по вражеским дронам.

Отметим, в последнее время враг начал чаще атаковать Киев, применяя для ударов дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Так, 13 января российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны.

Около двух часов ночи по столице были запущены баллистические ракеты - в городе раздавались взрывы. Уже под утро столицу снова атаковали ракеты.

После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.

Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.

Также из-за дефицита электроэнергии на правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Воздушная тревога Дрони
Новости
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году