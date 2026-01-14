ua en ru
У Києві втретє за день оголосили повітряну тривогу

Київ, Середа 14 січня 2026 15:30
UA EN RU
У Києві втретє за день оголосили повітряну тривогу Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 14 січня, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування РФ ударних безпілотників. Це вже третє оголошення тривоги у столиці за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram.

"У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у заяві.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що російський безпілотник з Чернігівської області летить в напрямку Києва через Київське водосховище.

Мапа повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

У Києві втретє за день оголосили повітряну тривогу

Удари РФ по столиці

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, у Києві оголошували повітряну тривогу. Також одразу у кількох районах столиці працювала ППО.

Пізніше у Києві та ряді областей вдруге за ранок оголошували повітряну тривогу, у місті працювала ППО по ворожих дронах.

Зазначимо, останнім часом ворог почав частіше атакувати Київ, застосовуючи для ударів дрони, балістику і крилаті ракети.

Так, 13 січня російська армія завдала чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони.

Близько другої години ночі по столиці було запущено балістичні ракети - у місті лунали вибухи. Вже під ранок столицю знову атакували ракети.

Після обстрілу у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ.

Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням із затримками курсує низка приміських поїздів у різних областях.

Також через дефіцит електроенергії на правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Київ Війна в Україні Повітряна тривога Дрони
