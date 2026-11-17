В Киеве в результате атаки РФ пострадали здания Минюста
В Киеве в результате массированной российской атаки ночью повреждено несколько помещений Министерства юстиции Украины. В частности, пострадали строения центрального аппарата ведомства и его межрегионального управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Маслова.
По его словам, повреждения также получил Научно-исследовательский центр независимых судебных экспертиз Минюста. В результате обстрела повреждены оборудование, техника и мебель, выбиты окна.
В то же время, среди сотрудников пострадавших нет.
Как будет работать Минюст после атаки
С самого утра во вторник эксперты Министерства юстиции вместе с правоохранителями фиксируют последствия обстрела.
Маслов заверил, что поврежденные помещения будут оперативно восстанавливать, а ведомство продолжает работать и обеспечивать непрерывность работы системы юстиции.
По словам министра, Россия стремится парализовать работу государственных институтов, однако атака не остановила деятельность Министерства юстиции.
Поврежденные помещения Минюста (фото: Денис Маслов)
Атака на Киев 17 ноября
Напомним, после ночной российской атаки 17 ноября в Киеве повреждены Северный и Южный мосты, из-за чего движение ими временно перекрыли в обоих направлениях. Общественный транспорт направили в объезд через Подольский мост, а на наземном участке "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" остановили движение поездов. Поэтому на левом берегу утром образовались масштабные пробки.
Также в результате ударов повреждены тепломагистрали Северного и Южного мостов. Часть потребителей в микрорайонах Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки начали переводить на резервные источники тепла, а на время ремонтов временно прекратили горячее водоснабжение.
Чтобы облегчить сообщение между берегами, Киевская кольцевая электричка запустила дополнительные рейсы по маршрутам Почайна - Дарница - Выдубичи и обратно. С 18 по 20 ноября поезда будут курсировать в утренние и вечерние часы пик.
Позже движение по Южному мосту частично восстановили. Пока по нему разрешено ехать только с левого на правый берег - с регулируемым интервалом для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн. Движение в обратном направлении остается закрытым из-за повреждений конструкций.