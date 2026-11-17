У Києві внаслідок масованої російської атаки вночі пошкоджено кілька приміщень Міністерства юстиції України. Зокрема, постраждали будівлі центрального апарату відомства та його міжрегіонального управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Маслова.

За його словами, пошкоджень також зазнав Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз Мін'юсту. Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання, техніку та меблі, вибито вікна.

Водночас серед співробітників постраждалих немає.

Як працюватиме Мін'юст після атаки

Від самого ранку у вівторок експерти Міністерства юстиції разом із правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Маслов запевнив, що пошкоджені приміщення оперативно відновлюватимуть, а відомство продовжує працювати та забезпечувати безперервність роботи системи юстиції.

За словами міністра, росія прагне паралізувати роботу державних інституцій, однак атака не зупинила діяльність Міністерства юстиції.

Пошкоджені приміщення Мін'юсту (фото: Денис Маслов)

Атака на Київ 17 листопада

Нагадаємо, після нічної російської атаки 17 листопада в Києві пошкоджено Північний і Південний мости, через що рух ними тимчасово перекрили в обох напрямках. Громадський транспорт спрямували в об'їзд через Подільський міст, а на наземній ділянці "зеленої" лінії метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" зупинили рух поїздів. Через це на лівому березі зранку утворилися масштабні затори.

Також внаслідок ударів пошкоджено тепломагістралі Північного та Південного мостів. Частину споживачів у мікрорайонах Куренівка, Оболонь, Осокорки та Позняки почали переводити на резервні джерела тепла, а на час ремонтів тимчасово припинили гаряче водопостачання.