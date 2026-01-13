На правом берегу Киева остановился электротранспорт: как курсируют "дублирующие" автобусы
На правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.
Движение автобусов по троллейбусным маршрутам
"В связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева", - сообщили жителям и гостям столицы.
Отмечается, что для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.
По троллейбусным маршрутам движение автобусов организовано так:
- №3ТР "Железнодорожный массив - Дворец спорта";
- №4ТР "Просп. Свободы - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
- №6ТР "Минский массив - Майдан Независимости";
- №8ТР "Ул. Смелянская - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
- №11ТР "Национальный музей архитектуры и быта Украины - Багринова гора";
- №14 ТР "Ботанический сад - железнодорожный вокзал Центральный";
- №17ТР "Пл. Космонавтов - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
- №23ТР "Ул. Мрии - ст. м. "Лукьяновская";
- №24ТР "Ул. Северная - просп. Свободы";
- №26ТР "Просп. Свободы - ст. м. "Нивки";
- №27ТР "Ст. м. "Почайна" - ж/д ст. "Киев - Волынский";
- №28ТР "Просп. Свободы - ст. м. "Лукьяновская";
- №32ТР "Ул. Северная - ул. Сошенко";
- №33ТР "Минский массив - железнодорожный вокзал Южный";
- №35ТР "Просп. Свободы - ул. Кадетский Гай";
- №36ТР "Ул. Северная - ул. Чернобыльская";
- №38ТР "Ст.м. "Выдубичи" - Музей истории Украины во Второй мировой войне";
- №40ТР "Ул. Кадетский Гай - Дворец спорта";
- №41ТР "Ул. Тулузы - ст. м. "Святошин";
- №42ТР "Ул. Ольжича - ст. м. "Лыбедская";
- №43ТР "Кибцентр - Дарницкая пл.";
- №44ТР "Ул. Северная - просп. Степана Бандеры";
- №45ТР "Ст. м. "Выставочный центр" - ст. м. "Васильковская".
Движение автобусов по трамвайным маршрутам
Тем временем по трамвайным маршрутам автобусы на правом берегу Киева курсируют так:
- №1Т "Михайловская Борщаговка - ст. "Старовокзальная";
- №3Т "Ст. "Жуля Верна" - ст. "Старовокзальная";
- №12Т "Площадь Тараса Шевченко - Пуща-Водица";
- №14Т "Отрадный просп. - Контрактовая пл.";
- №16Т "Контрактовая пл. - ст. м. "Героев Днепра";
- №19Т "Контрактовая пл. - пл. Т. Шевченко".
Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов.
Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В целом зафиксировано попадание баллистических ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.
Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.
Тем временем в Киеве после очередного ночного обстрела были введены экстренные отключения электроэнергии (которые действуют до сих пор).
По состоянию на 12:50 без тепла оставались около 500 многоэтажных домов.
"После сегодняшнего обстрела в столице еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная", - сообщил глава города Виталий Кличко.
