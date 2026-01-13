ua en ru
На правом берегу Киева остановился электротранспорт: как курсируют "дублирующие" автобусы

Вторник 13 января 2026 14:14
На правом берегу Киева остановился электротранспорт: как курсируют "дублирующие" автобусы Вместо некоторых троллейбусов и трамваев в Киеве курсируют автобусы (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.

Движение автобусов по троллейбусным маршрутам

"В связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева", - сообщили жителям и гостям столицы.

Отмечается, что для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

По троллейбусным маршрутам движение автобусов организовано так:

  • №3ТР "Железнодорожный массив - Дворец спорта";
  • №4ТР "Просп. Свободы - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
  • №6ТР "Минский массив - Майдан Независимости";
  • №8ТР "Ул. Смелянская - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
  • №11ТР "Национальный музей архитектуры и быта Украины - Багринова гора";
  • №14 ТР "Ботанический сад - железнодорожный вокзал Центральный";
  • №17ТР "Пл. Космонавтов - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
  • №23ТР "Ул. Мрии - ст. м. "Лукьяновская";
  • №24ТР "Ул. Северная - просп. Свободы";
  • №26ТР "Просп. Свободы - ст. м. "Нивки";
  • №27ТР "Ст. м. "Почайна" - ж/д ст. "Киев - Волынский";
  • №28ТР "Просп. Свободы - ст. м. "Лукьяновская";
  • №32ТР "Ул. Северная - ул. Сошенко";
  • №33ТР "Минский массив - железнодорожный вокзал Южный";
  • №35ТР "Просп. Свободы - ул. Кадетский Гай";
  • №36ТР "Ул. Северная - ул. Чернобыльская";
  • №38ТР "Ст.м. "Выдубичи" - Музей истории Украины во Второй мировой войне";
  • №40ТР "Ул. Кадетский Гай - Дворец спорта";
  • №41ТР "Ул. Тулузы - ст. м. "Святошин";
  • №42ТР "Ул. Ольжича - ст. м. "Лыбедская";
  • №43ТР "Кибцентр - Дарницкая пл.";
  • №44ТР "Ул. Северная - просп. Степана Бандеры";
  • №45ТР "Ст. м. "Выставочный центр" - ст. м. "Васильковская".

Движение автобусов по трамвайным маршрутам

Тем временем по трамвайным маршрутам автобусы на правом берегу Киева курсируют так:

  • №1Т "Михайловская Борщаговка - ст. "Старовокзальная";
  • №3Т "Ст. "Жуля Верна" - ст. "Старовокзальная";
  • №12Т "Площадь Тараса Шевченко - Пуща-Водица";
  • №14Т "Отрадный просп. - Контрактовая пл.";
  • №16Т "Контрактовая пл. - ст. м. "Героев Днепра";
  • №19Т "Контрактовая пл. - пл. Т. Шевченко".

Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов.

Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В целом зафиксировано попадание баллистических ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.

Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.

Тем временем в Киеве после очередного ночного обстрела были введены экстренные отключения электроэнергии (которые действуют до сих пор).

По состоянию на 12:50 без тепла оставались около 500 многоэтажных домов.

"После сегодняшнего обстрела в столице еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная", - сообщил глава города Виталий Кличко.

Читайте также, что в целом известно о нынешней атаке РФ на Киев, Одессу, Харьков и другие города Украины.

