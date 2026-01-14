В Минэнерго назвали регионы, где остается самая сложная ситуация со светом

Сложнее всего ситуация со светом по состоянию на утро 14 января остается в столичном регионе - Киеве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки РФ на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - заявил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.

Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и на Киевщине продолжаются круглосуточно.

Также определенные ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага. На Днепропетровщине в результате ночных атак были обесточены 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 40 тысяч абонентов.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

Также в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.