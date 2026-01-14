ua en ru
В Минэнерго назвали регионы, где остается самая сложная ситуация со светом

Среда 14 января 2026 11:04
В Минэнерго назвали регионы, где остается самая сложная ситуация со светом Фото: в Минэнерго назвали регионы, где остается самая сложная ситуация со светом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сложнее всего ситуация со светом по состоянию на утро 14 января остается в столичном регионе - Киеве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки РФ на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - заявил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.

Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и на Киевщине продолжаются круглосуточно.

Также определенные ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага. На Днепропетровщине в результате ночных атак были обесточены 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 40 тысяч абонентов.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

Также в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

Ранее сообщалось, что в среду, 14 января, по всей Украине снова ввели ограничения на потребление электроэнергии. В отдельных регионах из-за атаки РФ будут применять аварийные отключения света.

Вторжение России в Украину Электроэнергия Киев Киевская область Минэнерго
