ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве ограничили движение на "красной" линии метро из-за тревоги

Киев, Четверг 18 сентября 2025 20:25
UA EN RU
В Киеве ограничили движение на "красной" линии метро из-за тревоги Иллюстративное фото: в Киеве из-за воздушной тревоги несколько станций работают в режиме укрытия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в четверг, 18 сентября, из-за воздушной тревоги движение поездов по "красной" линии метро было ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - отметили в КГГА.

Там уточнили, что станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия.

Киевлян также призвали находится в укрытиях во время воздушной тревоги.

В Киеве ограничили движение на &quot;красной&quot; линии метро из-за тревогиФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Тревога в Киеве

Напомним, в Киеве и еще ряде регионов в четверг, 18 сентября, объявили воздушную тревогу. Она связана с тем, что российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.

Согласно последним данным Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники заметили в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Киевской областях.

В Киевской области дроны направлялись в сторону Белой Церкви.

При этом дроны из Черкасской области летели в сторону Киевской.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Метро Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов
Новости
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной