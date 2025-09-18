В Киеве объявили тревогу: в чем причина

В Киеве в четверг, 18 сентября, объявили воздушную тревогу. Столица под угрозой атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА", - сказано в сообщении КГВА. Фото: карта воздушных тревог (скриншот) Киевлян призвали направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги. В свою очередь Воздушные силы предупредили, что ударные беспилотники уже фиксируют на окрестностях столицы. Обновлено 17:51 Мэр Киева Виталий Кличко написал, что вражеский дрон летает недалеко от центра Киева. В свою очередь начальник КГВА Тимур Ткаченко заверил, что дроны над столицей уже не фиксируются.