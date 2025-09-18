ua en ru
В Киеве объявили тревогу: в чем причина

Киев, Четверг 18 сентября 2025 17:46
В Киеве объявили тревогу: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в четверг, 18 сентября, объявили воздушную тревогу. Столица под угрозой атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА", - сказано в сообщении КГВА.

В Киеве объявили тревогу: в чем причинаФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Киевлян призвали направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги.

В свою очередь Воздушные силы предупредили, что ударные беспилотники уже фиксируют на окрестностях столицы.

Обновлено 17:51

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что вражеский дрон летает недалеко от центра Киева.

В свою очередь начальник КГВА Тимур Ткаченко заверил, что дроны над столицей уже не фиксируются.

Атаки дронов

Напомним, россияне практически каждый день используют ударные дроны "Шахед" для атак на мирные города Украины.

В частности, в ночь на 18 сентября российские оккупанты запустили по Украине 75 беспилотников различных типов, в том числе более 40 "Шахедов".

Украинской противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 48 вражеских дронов.

Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога Дрони Атака дронов
