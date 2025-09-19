В Киеве гремели взрывы: РФ пыталась атаковать столицу дронами
Россияне в ночь на 19 сентября пытались атаковать столицу дронами. В городе работало ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении в 01:17.
Перед этим в КГВА писали, что в столице объявили тревогу из-за движения ударных дронов РФ. Кроме того, Воздушные силы ВСУ тоже писали, что на Киев летят беспилотники россиян.
Обновлено в 01:36
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по предварительной информации, в Соломенском районе упал и взорвался беспилотник. Сейчас экстренные службы направляются на место происшествия.
Кроме того, в КГГА сообщили, что атака РФ на столицу продолжается. В то же время в городе в очередной раз был слышен громкий взрыв.
Обновлено в 01:44
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:22 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Взрывы в Киеве
Напомним, в ночь на на 18 сентября россияне тоже пытались атаковать столицу, а также область дронами. С целью отвержения атаки в регионе работала противовоздушная оборона.
Также отметим, что вечером 18 сентября в Киеве тоже была тревога из-за угрозы вражеской атаки. В этот момент в Киеве ограничили движение поездов по "красной" линии метро.