В Киеве гремели взрывы: РФ пыталась атаковать столицу дронами

Россияне в ночь на 19 сентября пытались атаковать столицу дронами. В городе работало ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении в 01:17.

Перед этим в КГВА писали, что в столице объявили тревогу из-за движения ударных дронов РФ. Кроме того, Воздушные силы ВСУ тоже писали, что на Киев летят беспилотники россиян.

Обновлено в 01:36

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по предварительной информации, в Соломенском районе упал и взорвался беспилотник. Сейчас экстренные службы направляются на место происшествия.

Кроме того, в КГГА сообщили, что атака РФ на столицу продолжается. В то же время в городе в очередной раз был слышен громкий взрыв.

Обновлено в 01:44

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:22 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.