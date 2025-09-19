ua en ru
В Киеве гремели взрывы: РФ пыталась атаковать столицу дронами

Пятница 19 сентября 2025 01:22
В Киеве гремели взрывы: РФ пыталась атаковать столицу дронами Фото: людей призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 19 сентября пытались атаковать столицу дронами. В городе работало ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении в 01:17.

Перед этим в КГВА писали, что в столице объявили тревогу из-за движения ударных дронов РФ. Кроме того, Воздушные силы ВСУ тоже писали, что на Киев летят беспилотники россиян.

Обновлено в 01:36

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по предварительной информации, в Соломенском районе упал и взорвался беспилотник. Сейчас экстренные службы направляются на место происшествия.

Кроме того, в КГГА сообщили, что атака РФ на столицу продолжается. В то же время в городе в очередной раз был слышен громкий взрыв.

Обновлено в 01:44

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:22 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

В Киеве гремели взрывы: РФ пыталась атаковать столицу дронами

Взрывы в Киеве

Напомним, в ночь на на 18 сентября россияне тоже пытались атаковать столицу, а также область дронами. С целью отвержения атаки в регионе работала противовоздушная оборона.

Также отметим, что вечером 18 сентября в Киеве тоже была тревога из-за угрозы вражеской атаки. В этот момент в Киеве ограничили движение поездов по "красной" линии метро.

