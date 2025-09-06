РФ ударила по железной дороге вблизи Славянска: ряд поездов движется с задержкой
Российские войска сегодня утром, 6 сентября, ударили по железной дороге в Донецкой области, в результате обстрела ряд поездов движется с задержкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Утро начинается с обстрела железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области. Имеем обесточенный участок перед Славянском, в результате чего будет вынужденная задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения", - отметили в УЗ.
Сообщается, что для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках. Сейчас специалисты оценивают повреждения и сроки восстановления.
Также стало известно, что с задержкой движутся такие пригородные поезда:
- Поезд №6809 Близнюки - Славянск с резервным тепловозом будет курсировать до станции Бантышево, оттуда пассажиров доставят к местам назначения автобусами.
- №6812/6822 Краматорск - Харьков остановился на участке Ясногорка - Славянск. Сейчас задержка более 20 минут.
"Работаем над восстановлением движения, чтобы довезти каждого. В случае изменений - будем информировать", - добавили в "Укрзалізниці".
Удары РФ по "Укрзализныце"
Напомним, что российские войска в ночь на 28 августа ударили по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Пострадал парк скоростных поездов "Интерсити+".
Также сообщалось, что армия РФ ночью 30 августа атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Из-за обстрела Киевской области ряд поездов задерживались из-за обесточивания.