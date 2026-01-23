В Киеве без тепла остаются еще почти 2 тысячи многоэтажек

Ситуация со светом и теплом в Киеве

Напомним, в ночь на 22 января в Киеве начали восстанавливать теплоснабжение для более 3 тысяч домов, однако тепло в дома вернется в течение двух дней.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшее время Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

21 января энергетикам удалось подключить все объекты критической инфраструктуры Киева после массированного вражеского удара в ночь на 20 января. В то же время ситуация со светом все равно остается сложной.

Также вчера Шмыгаль заявил, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

Отметим, восстанавливать энергоснабжение в Киеве после российских обстрелов помогают партнеры, в частности, столица и общины вокруг нее получат от Польши 400 генераторов различных типов.

Кроме них, в Киев уже на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые одновременно будут производить электрическую и тепловую энергию.