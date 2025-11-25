В Киеве и областях ввели экстренные отключения света: где работают графики, а где - нет

Где в Украине графики отключений не действуют

О введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве (по приказу НЭК "Укрэнерго") сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Следить за актуальной информацией об отключении света можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Сообщение ДТЭК (скриншот: dtek-kem.com.ua)

ДТЭК также сообщает, что аварийные отключения применены в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Об изменениях обещают оперативно информировать в своём Telegram-канале.

В Одесской области, согласно данным ДТЭК Одесские электросети, из-за локальной аварийной ситуации свет пропал:

в части Пересыпского и Приморского районов города Одесса;

в части Измаильского района.

Следить за актуальной информацией об отключениях в городе и области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Сообщение ДТЭК Одесские электросети (скриншот: dtek-oem.com.ua)

В Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО).

"Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укрэнерго", - сообщили потребителям в АО "Полтаваоблэнерго".

Узнать актуальную информацию об отключении света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Публикация АО "Полтаваоблэнерго" (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)

В Сумской области, согласно данным АО "Сумыоблэнерго", действуют графики почасовых и аварийных отключений.

"Энергетики продолжают работать над восстановлением распределения электроэнергии в городе Сумы после вчерашней атаки армии РФ на областной центр", - сообщили гражданам.

Уточняется, что в 08:16 ГАО было введено для 1-8 очередей потребителей (в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго").

Информация о ГАО в Сумской области (скриншот: t.me/SumyEnergo)

Узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПО" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Публикация АО "Сумыоблэнерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)

Согласно информации пресс-службы Министерства энергетики, аварийные отключения были также применены в Харьковской области.

Найти актуальную информацию насчет отключений, по данным АО "Харьковоблэнерго", можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Оперативная информация от Минэнерго

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что в ночь с 24 на 25 ноября враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В результате атаки по состоянию на утро были обесточены:

более 40 тысяч потребителей в Киевской области;

20 тысяч - в Одесской области;

13 тысяч - в Черниговской области;

более 21 тысячи - в Днепропетровской области;

более 8 тысяч - в Харьковской области.

Отмечается, что для стабилизации ситуации в энергосистеме аварийные отключения применены в Киеве, а также в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - добавили в Минэнерго.

Публикация Минэнерго (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)

Где найти информацию о стабилизационных отключениях

О действии стабилизационных отключений электроэнергии в Киевской области сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

Следить за актуальной информацией и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Сообщение ДТЭК Киевские региональные электросети (скриншот: dtek-krem.com.ua)

Информацию о графиках отключения в Винницкой области, согласно данным АО "Винницаоблэнерго", можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПО и информация об очередях графика почасовых отключений.

Графики почасового отключения света действуют также в Волынской области.

Согласно данным ЧАО "Волыньоблэнерго", узнать информацию об отключении по конкретному адресу можно по-разному:

на официальном сайте;

в чат-боте в Viber;

в Facebook.

Стабилизационные отключения электроэнергии введены и в Днепропетровской области.

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Сообщение ДТЭК Днепровские электросети (скриншот: dtek-dnem.com.ua)

Графики отключений действуют сегодня и в Житомирской области.

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии в Закарпатской области можно найти на официальном сайте или в Telegram.

Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Людям, которые живут в Запорожской области, согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Во Львовской области, по данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").

Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.

Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго";

в Telegram;

в Viber.

Между тем о графиках отключений в Ивано-Франковской области, согласно данным АО "Прикарпатьеоблэнерго", узнать можно:

на официальном сайте;

на странице "Графики отключений";

в чат-боте в Viber.

Графики отключений в Кировоградской области доступны, по данным ЧАО "Кировоградоблэнерго":

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Узнать информацию о графиках отключения в Черкасской области, согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию об отключениях электроэнергии в Николаевской области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Найти информацию о графиках почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области, по данным ЧАО "Ровнооблэнерго", можно:

на официальном сайте:

в Facebook.

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

В Тернопольской области, согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:

на официальном сайте (в разделе "Перерывы в электроснабжении");

в Facebook.

Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики почасовых отключений введены также и в Хмельницкой области.

Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений в Черновицкой области, согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", можно найти:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).

В завершение узнать о запланированных отключениях электроэнергии в Черниговской области, по данным АО "Черниговоблэнерго", пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно: