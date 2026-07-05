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На смену жаре придут переменная облачность и летние дожди: прогноз погоды на неделю (карты)

18:30 05.07.2026 Вс
2 мин
Какую погоду ждать ближайшие 5 дней?
aimg Татьяна Степанова
На смену жаре придут переменная облачность и летние дожди: прогноз погоды на неделю (карты) Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Следующая неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 6 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Днем местами (на северо-востоке повсюду) кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +18 до +23 градусов;
  • в восточных областях – от +19 до +26 градусов;
  • в центральных областях – от +20 до +26 градусов;
  • в южных областях – от +23 до +28 градусов;
  • в западных областях – от +19 до +25 градусов.

На смену жаре придут переменная облачность и летние дожди: прогноз погоды на неделю (карты)

Во вторник, 7 июля, дожди ожидаются в западных и центральных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +21 до +25 градусов;
  • в восточных областях – от +23 до +28 градусов;
  • в центральных областях – от +22 до +27 градусов;
  • в южных областях – от +23 до +29 градусов;
  • в западных областях – от +17 до +27 градусов.

На смену жаре придут переменная облачность и летние дожди: прогноз погоды на неделю (карты)

В среду, 8 июля, дожди ожидаются почти по всей стране.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +21 до +25 градусов;
  • в восточных областях – от +21 до +31 градусов;
  • в центральных областях – от +19 до +27 градусов;
  • в южных областях – от +23 до +25 градусов;
  • в западных областях – от +18 до +24 градусов.

На смену жаре придут переменная облачность и летние дожди: прогноз погоды на неделю (карты)

В четверг, 9 июля, в Украине снова будет дождь.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +20 до +22 градусов;
  • в восточных областях – от +16 до +30 градусов;
  • в центральных областях – от +18 до +23 градусов;
  • в южных областях – от +20 до +24 градусов;
  • в западных областях – от +15 до +22 градусов.

На смену жаре придут переменная облачность и летние дожди: прогноз погоды на неделю (карты)

В пятницу, 10 июля, снова почти по всей Украине пройдут небольшие дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +19 до +22 градусов;
  • в восточных областях – от +18 до +26 градусов;
  • в центральных областях – от +16 до +22 градусов;
  • в южных областях – от +22 до +24 градусов;
  • в западных областях – от +19 до +24 градусов.

На смену жаре придут переменная облачность и летние дожди: прогноз погоды на неделю (карты)

Напомним, жара в Украине постепенно идет на убыль. Синоптики назвали день кардинальных перемен погоды и к чему готовиться.

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