На смену жаре придут переменная облачность и летние дожди: прогноз погоды на неделю (карты)
Следующая неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 6 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Днем местами (на северо-востоке повсюду) кратковременные дожди и грозы.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях – от +18 до +23 градусов;
- в восточных областях – от +19 до +26 градусов;
- в центральных областях – от +20 до +26 градусов;
- в южных областях – от +23 до +28 градусов;
- в западных областях – от +19 до +25 градусов.
Во вторник, 7 июля, дожди ожидаются в западных и центральных областях.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях – от +21 до +25 градусов;
- в восточных областях – от +23 до +28 градусов;
- в центральных областях – от +22 до +27 градусов;
- в южных областях – от +23 до +29 градусов;
- в западных областях – от +17 до +27 градусов.
В среду, 8 июля, дожди ожидаются почти по всей стране.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях – от +21 до +25 градусов;
- в восточных областях – от +21 до +31 градусов;
- в центральных областях – от +19 до +27 градусов;
- в южных областях – от +23 до +25 градусов;
- в западных областях – от +18 до +24 градусов.
В четверг, 9 июля, в Украине снова будет дождь.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях – от +20 до +22 градусов;
- в восточных областях – от +16 до +30 градусов;
- в центральных областях – от +18 до +23 градусов;
- в южных областях – от +20 до +24 градусов;
- в западных областях – от +15 до +22 градусов.
В пятницу, 10 июля, снова почти по всей Украине пройдут небольшие дожди.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях – от +19 до +22 градусов;
- в восточных областях – от +18 до +26 градусов;
- в центральных областях – от +16 до +22 градусов;
- в южных областях – от +22 до +24 градусов;
- в западных областях – от +19 до +24 градусов.
Напомним, жара в Украине постепенно идет на убыль. Синоптики назвали день кардинальных перемен погоды и к чему готовиться.