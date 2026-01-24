ua en ru
В Киеве и ряде областей утром снова объявляли тревогу: в чем причина

Украина, Суббота 24 января 2026 10:07
UA EN RU
В Киеве и ряде областей утром снова объявляли тревогу: в чем причина
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины утром субботы, 24 января, снова был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Тревогу в столице объявили в 09:59, однако прична ее введения не указывалась. А уже в 10:06 была дана отбой.

В то же время в остальных областях все еще продолжается опасность. Там не объявляли об отбое тревоги.

Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно перейти в ближайшие укрытия. Отдельно отмечается, что фото- и видеофиксация работы украинских сил ПВО запрещена.
В Киеве и ряде областей утром снова объявляли тревогу: в чем причина

Ночная атака РФ по Украине 24 января

В ночь на 24 января Россия снова нанесла по Украине комбинированный удар, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Наибольшим разрушениям подвергся Киев - в пяти районах столицы повреждены и разрушены здания. В результате атаки погиб один человек, по меньшей мере четыре человека получили ранения. На левом берегу города из-за обстрелов возникли проблемы с теплоснабжением и водой, без отопления остались почти 6 тысяч домов.

Под ударами дронов оказался и Харьков, где пострадали около 20 человек.

Кроме того, утром субботы, 24 января, в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских атак.

По информации военных, в период с 18:00 23 января до утра 24 января враг совершил масштабный комбинированный обстрел Украины, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения:

  • 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон2 (район пуска ТОТ АР Крым);
  • 12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. РФ);
  • 6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская обл. - РФ, ВОТ Крыма);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл. РФ);
  • 375 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск - РФ, ВОТ Донецк. Около 250 из них - "Шахеды".

