У Києві та низці областей зранку знову оголошували тривогу: у чому причина

У Києві та низці регіонів України зранку суботи, 24 січня, знову було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Тривогу у столиці оголосили о 09:59, однак прична її запровадження не вказувалась. А вже о 10:06 була дано відбій.

Водночас у решті областей все ще триває небезпека. Там не оголошували про відбій тривоги.

Мешканців областей, у яких оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі загрози негайно перейти до найближчих укриттів. Окремо наголошується, що фото- та відеофіксація роботи українських сил ППО є забороненою.

