У Києві та низці областей зранку знову оголошували тривогу: у чому причина

Україна, Субота 24 січня 2026 10:07
У Києві та низці областей зранку знову оголошували тривогу: у чому причина
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України зранку суботи, 24 січня, знову було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Тривогу у столиці оголосили о 09:59, однак прична її запровадження не вказувалась. А вже о 10:06 була дано відбій.

Водночас у решті областей все ще триває небезпека. Там не оголошували про відбій тривоги.

Мешканців областей, у яких оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі загрози негайно перейти до найближчих укриттів. Окремо наголошується, що фото- та відеофіксація роботи українських сил ППО є забороненою.
Нічна атака РФ по Україні 24 січня

Нічна атака РФ по Україні 24 січня

У ніч на 24 січня Росія знову завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники.

Найбільших руйнувань зазнав Київ - у п’яти районах столиці пошкоджено та зруйновано будівлі. Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше четверо осіб отримали поранення. На лівому березі міста через обстріли виникли проблеми з теплопостачанням і водою, без опалення залишилися майже 6 тисяч будинків.

Під ударами дронів опинився й Харків, де постраждали близько 20 людей.

Крім того, вранці суботи, 24 січня, у кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських атак.

За інформацією військових, у період з 18:00 23 січня до ранку 24 січня ворог здійснив масштабний комбінований обстріл України, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

  • 2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон2 (район пуску ТОТ АР Крим);
  • 12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. РФ);
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська обл. - РФ, ТОТ Криму);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл. РФ);
  • 375 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ - РФ, ТОТ Донецьк. Близько 250 із них - "Шахеди".
