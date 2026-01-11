ua en ru
В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Киев, Воскресенье 11 января 2026 01:28
В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве в ночь на 11 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими войсками ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал около 01:00.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных дронах, которые атакуют Киевскую область.

Карта воздушных тревог Украины сейчас выглядит так:

В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Также в КГВА сообщили о работе ПВО.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - говорится в сообщении.

Воздушные тревоги в Киеве

Предыдущей ночью, на 10 января, в Киеве дважды объявляли воздушные тревоги - из-за угрозы применения ударных дронов и баллистического вооружения.

Как известно, враг совершил массированную атаку на Украину и Киев в ночь на 9 января. В столице повреждено много жилых домов, спасатели в напряженном режиме тушили пожары после атак.

Сообщалось о возгораниях не только в многоэтажках, но и в автомобилях, а также на открытых территориях. Пострадало от обстрелов также посольство Катара в Киеве.

