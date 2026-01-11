В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО
В Киеве в ночь на 11 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими войсками ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал около 01:00.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных дронах, которые атакуют Киевскую область.
Карта воздушных тревог Украины сейчас выглядит так:
Также в КГВА сообщили о работе ПВО.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - говорится в сообщении.
Воздушные тревоги в Киеве
Предыдущей ночью, на 10 января, в Киеве дважды объявляли воздушные тревоги - из-за угрозы применения ударных дронов и баллистического вооружения.
Как известно, враг совершил массированную атаку на Украину и Киев в ночь на 9 января. В столице повреждено много жилых домов, спасатели в напряженном режиме тушили пожары после атак.
Сообщалось о возгораниях не только в многоэтажках, но и в автомобилях, а также на открытых территориях. Пострадало от обстрелов также посольство Катара в Киеве.